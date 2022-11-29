Путин проигрывает в Украине и пытается использовать зиму как оружие, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу уже передали Украине генераторы и запчасти, чтобы помочь восстановить поврежденные энергетические объекты.

Отметим, что сегодня министры иностранных дел стран НАТО встречаются на двухдневном саммите в Румынии, чтобы принять дополнительную поддержку для Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что странам НАТО необходимо срочно нарастить производство вооружения, поскольку без этого Украина не сможет победить в войне.

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