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Путін проголосив героями Росії канібалів і маніяків, – Кислиця в Радбезі ООН

Фото: російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Російська влада мобілізує у свої збройні сили особливо небезпечних злочинців, яким обіцяє помилування за участь у війні проти України. Після повернення з бойових дій деякі з них продовжують скоювати злочини на території РФ, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Раді Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Кислиця навів приклад: за даними ЗМІ, в армії РФ служать канібал Дмитро Малишев, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяк Олександр Масленніков, котрий убив і розчленував двох жінок.

Дипломат зазначив, що саме такі навички наразі затребувані в російському війську.

Він звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін називає таких людей "справжніми героями" Росії. За даними російських ЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому з України, знову вчинили вбивства.

"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", – наголосив Кислиця.

РФ почала мобілізувати ґвалтівників

У березні російська Держдума підтримала законопроекти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ.

Мобілізація засуджених в Україні

У травні Верховна рада схвалила відповідний законопроект. Згідно з документом, мобілізуватись з тюрми не можуть депутати, частина топкорупціонерів, винні у тяжких злочинах (вбивства, зґвалтування). Для мобілізованих засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення.

Очікується, що в Україні можуть бути мобілізовані від 10 до 20 тисяч ув'язнених.

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