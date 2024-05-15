Путін проголосив героями Росії канібалів і маніяків, – Кислиця в Радбезі ООН

Кислиця навів приклад: за даними ЗМІ, в армії РФ служать канібал Дмитро Малишев, який убив кількох людей і з'їв серце одного з них, і маніяк Олександр Масленніков, котрий убив і розчленував двох жінок.

Дипломат зазначив, що саме такі навички наразі затребувані в російському війську.

Він звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін називає таких людей "справжніми героями" Росії. За даними російських ЗМІ, щонайменше 24 засуджених убивці, які були помилувані й повернулися додому з України, знову вчинили вбивства.

"Важко навіть уявити, як страждають мешканці окупованих територій України, коли ґвалтівники та вбивці, що служать у російській армії, користуються повною безкарністю за злочини проти них", – наголосив Кислиця.

РФ почала мобілізувати ґвалтівників