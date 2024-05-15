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Путин провозгласил героями России каннибалов и маньяков, – Кислица в Совбезе ООН

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские власти мобилизуют в свои вооруженные силы особо опасных преступников, которым обещают помилование за участие в войне против Украины. По возвращении с боевых действий некоторые из них продолжают совершать преступления на территории РФ, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Кислица привел пример: по данным СМИ, в армии РФ служат каннибал Дмитрий Малышев, который убил нескольких людей и съел сердце одного из них, а также маньяк Александр Масленников, убивший и расчленивший двух женщин.

Дипломат отметил, что именно такие навыки востребованы в российской армии.

Он обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин называет таких людей "настоящими героями" России. По данным российских СМИ, по меньшей мере 24 осужденных убийцы, которые были помилованы и вернулись домой из Украины, снова совершили убийства.

"Трудно даже представить, как страдают жители оккупированных территорий Украины, когда насильники и убийцы, служащие в российской армии, пользуются полной безнаказанностью за преступления против них", - подчеркнул Кислица.

РФ начала мобилизовать насильников

В марте российская Госдума поддержала законопроекты, разрешающие осужденным за изнасилование заключать контракты с Министерством обороны РФ.

Мобилизация осужденных в Украине

В мае Верховная рада одобрила соответствующий законопроект. Согласно документу, мобилизоваться из тюрьмы не могут депутаты, часть топ-коррупционеров, виновные в тяжких преступлениях (убийства, изнасилования). Для мобилизованных осужденных предусматривается условно-досрочное увольнение.

Ожидается, что в Украине могут быть мобилизованы от 10 до 20 тысяч заключенных.

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