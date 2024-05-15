Путин провозгласил героями России каннибалов и маньяков, – Кислица в Совбезе ООН

Кислица привел пример: по данным СМИ, в армии РФ служат каннибал Дмитрий Малышев, который убил нескольких людей и съел сердце одного из них, а также маньяк Александр Масленников, убивший и расчленивший двух женщин.

Дипломат отметил, что именно такие навыки востребованы в российской армии.

Он обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин называет таких людей "настоящими героями" России. По данным российских СМИ, по меньшей мере 24 осужденных убийцы, которые были помилованы и вернулись домой из Украины, снова совершили убийства.

"Трудно даже представить, как страдают жители оккупированных территорий Украины, когда насильники и убийцы, служащие в российской армии, пользуются полной безнаказанностью за преступления против них", - подчеркнул Кислица.

РФ начала мобилизовать насильников