Путін продовжує терор. У Німеччині оцінили позицію Росії щодо переговорів

"Бергер.

При цьому посол також підкреслив, що Німеччина також не бачить і в "

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, поведінка Росії показує - Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.

Додамо, що в Росії продовжують звучати цинічні заяви щодо переговорів. Так, глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров сказав, що РФ нібито ніколи не просила Україну розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.

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