Путін продовжує терор. У Німеччині оцінили позицію Росії щодо переговорів

У Німеччині не бачать кардинальних змін у позиції Росії щодо переговорів з Україною. Російський диктатор Володимир Путін надалі продовжує свій терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини у Великій Британії Мігеля Бергера, якого цитує Sky News.
"Бергер.
При цьому посол також підкреслив, що Німеччина також не бачить і в "
Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, поведінка Росії показує - Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.
Додамо, що в Росії продовжують звучати цинічні заяви щодо переговорів. Так, глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров сказав, що РФ нібито ніколи не просила Україну розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.
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