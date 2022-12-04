Путин продолжает террор. В Германии оценили позицию России по переговорам

В Германии не видят кардинальных изменений в позиции России по переговорам с Украиной. Российский диктатор Владимир Путин продолжает свой террор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Великобритании Мигеля Бергера, которого цитирует Sky News.
" Бергер.
При этом посол также подчеркнул, что Германия также не видит и в "
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поведение России показывает - Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам.
Добавим, что в России продолжают звучать циничные заявления по поводу переговоров. Так глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров сказал, что РФ якобы никогда не просила Украину начать мирные переговоры об окончании войны.
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