Путін продовжує просувати ідею "зони безпеки" на кордоні з Україною

17:45 21.04.2026 Вт
2 хв
Чим Кремль виправдовує намір і надалі розширювати "зону безпеки" біля України?
aimg Марія Науменко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

У Кремлі заявили про намір і надалі формувати "зону безпеки" поблизу України. Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що це потрібно для "усунення загроз"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна, яку транслювало російське пропагандистське видання "ТАСС".

За його словами, цей процес уже триває і буде продовжуватись, доки не буде "усунуто загрозу" для російських прикордонних регіонів.

"Це "зона безпеки", про яку ми говоримо, поступово, але вона створюється на певній території. Так і будемо діяти надалі, доки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів", - наголосив він.

Путін також повідомив, що російський уряд працює над підтримкою жителів прикордонних областей, зокрема Курської, де передбачені виплати та інші заходи допомоги.

"Потрібно, повторюю, створювати умови для того, щоб люди на своїй землі залишалися, нікуди не йшли, а мали можливість не тільки все відтворити, що було втрачено, але й рухатися далі, розвиватися", - наголосив він.

Ідею так званої "зони безпеки" Кремль озвучував і раніше. Наприкінці минулого року Путін на нараді з військовими заявив про необхідність її створення вздовж кордону з Україною, зокрема в зоні відповідальності угруповання "Північ".

Російські медіа тоді пояснювали, що під цим можуть мати на увазі спроби встановити контроль над прикордонними районами Харківської, Сумської та Чернігівської областей України.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
