Путін продовжує просувати ідею "зони безпеки" на кордоні з Україною

У Кремлі заявили про намір і надалі формувати "зону безпеки" поблизу України. Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що це потрібно для "усунення загроз"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна, яку транслювало російське пропагандистське видання "ТАСС".

За його словами, цей процес уже триває і буде продовжуватись, доки не буде "усунуто загрозу" для російських прикордонних регіонів.

"Це "зона безпеки", про яку ми говоримо, поступово, але вона створюється на певній території. Так і будемо діяти надалі, доки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів", - наголосив він.

Путін також повідомив, що російський уряд працює над підтримкою жителів прикордонних областей, зокрема Курської, де передбачені виплати та інші заходи допомоги.

"Потрібно, повторюю, створювати умови для того, щоб люди на своїй землі залишалися, нікуди не йшли, а мали можливість не тільки все відтворити, що було втрачено, але й рухатися далі, розвиватися", - наголосив він.