Путин продолжает продвигать идею "зоны безопасности" на границе с Украиной

17:45 21.04.2026 Вт
2 мин
Чем Кремль оправдывает намерение и в дальнейшем расширять "зону безопасности" возле Украины?
aimg Мария Науменко
Путин продолжает продвигать идею "зоны безопасности" на границе с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В Кремле заявили о намерении и в дальнейшем формировать "зону безопасности" вблизи Украины. Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что это нужно для "устранения угроз"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, которую транслировало российское пропагандистское издание "ТАСС".

По его словам, этот процесс уже продолжается и будет продолжаться, пока не будет "устранена угроза" для российских приграничных регионов.

"Это "зона безопасности", о которой мы говорим, постепенно, но она создается на определенной территории. Так и будем действовать в дальнейшем, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - подчеркнул он.

Путин также сообщил, что российское правительство работает над поддержкой жителей приграничных областей, в частности Курской, где предусмотрены выплаты и другие меры помощи.

"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все восстановить, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - подчеркнул он.

Идею так называемой "зоны безопасности" Кремль озвучивал и раньше. В конце прошлого года Путин на совещании с военными заявил о необходимости ее создания вдоль границы с Украиной, в частности в зоне ответственности группировки "Север".

Российские медиа тогда объясняли, что под этим могут подразумевать попытки установить контроль над приграничными районами Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины.

"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
