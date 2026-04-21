Путин продолжает продвигать идею "зоны безопасности" на границе с Украиной

В Кремле заявили о намерении и в дальнейшем формировать "зону безопасности" вблизи Украины. Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что это нужно для "устранения угроз"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, которую транслировало российское пропагандистское издание "ТАСС".

По его словам, этот процесс уже продолжается и будет продолжаться, пока не будет "устранена угроза" для российских приграничных регионов.

"Это "зона безопасности", о которой мы говорим, постепенно, но она создается на определенной территории. Так и будем действовать в дальнейшем, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - подчеркнул он.

Путин также сообщил, что российское правительство работает над поддержкой жителей приграничных областей, в частности Курской, где предусмотрены выплаты и другие меры помощи.

"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все восстановить, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - подчеркнул он.