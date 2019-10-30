ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин хочет обнулить судебные претензии между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Новости » Политика     30.10.2019 - 21:59
Путин хочет обнулить судебные претензии между "Нафтогазом" и "Газпромом"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам Путина, в том, что украинцы получают именно российский газ, сомнений нет

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет обнулить судебные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", которые связаны с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, Путин упомянул оценку дипломатов Европейской комиссии итогов Трехсторонних газовых переговоров, которые состоялись 28 октября.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - отметил он.

Также Путин упомянул сопровождающие эту тему судебные споры, которые, по его словам, являются "абсурдными".

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины, хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании...Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", - заявил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова к переговорам о поставках в Украину газа по сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны. По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

Ранее у Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной. В Кремле заявили, что для договоренностей по газу Украина должна отказаться от судебных претензий.

Путин заявил о готовности снизить цены на газ для Украины Украина пройдет отопительный сезон даже без транзита газа, - "Нафтогаз"
Новости Украины Владимир ПутинГазпромНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь