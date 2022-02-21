Путин может признать "ЛДНР": появилась первая реакция Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что российский президент Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". По его словам, сейчас все стороны должны фокусироваться на усилиях деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", - отметил он.

Он также добавил, что завтра в Вашингтоне будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, после чего отправится в Нью-Йорк и выступит на Генассамблее ООН.