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Путин может признать "ЛДНР": появилась первая реакция Украины

Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что российский президент Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". По его словам, сейчас все стороны должны фокусироваться на усилиях деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", - отметил он.

Он также добавил, что завтра в Вашингтоне будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, после чего отправится в Нью-Йорк и выступит на Генассамблее ООН.

Напомним, сегодня на заседании Совета безопасности России Путину предложили признать так называемые "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

А переговорщик России в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть оккупированный Донбасс на любых условиях.

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Владимир ПутинДНРЛНРДмитрий Кулеба