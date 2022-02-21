Путін може визнати "ЛДНР": з'явилася перша реакція України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що російський президент Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Зараз не тільки Україна, але і весь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз всі повинні холоднокровно фокусуватися на зусиллях деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він.

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.