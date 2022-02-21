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Путин после признания "ЛДНР" вводит войска на оккупированный Донбасс

Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы Путина.

Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.

Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается установить с ними "дипломатические отношения".

Отметим, в эти минуты президент Украины Владимир Зеленский проводит заседание СНБО, на котором рассматриваются ответные шаги на российское признание "ЛДНР".

На нарушение украинского суверенитета уже реагируют мировые лидеры, а президент Франции Эммануэль Макрон созывает Совет безопасности ООН.

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