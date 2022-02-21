Путин после признания "ЛДНР" вводит войска на оккупированный Донбасс

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы Путина .

Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на оккупированных территориях.

Этими же указами так называемые "ДНР" и "ЛНР" признаются Россией "суверенными и независимыми государствами". А также поручается установить с ними "дипломатические отношения".