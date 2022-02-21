Путін після визнання "ЛДНР" вводить війська на окупований Донбас

Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться про нібито "миротворців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази Путіна.
Згідно з опублікованими документами, у зв'язку із зверненням ватажків "республік" Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника російському Міноборони доручається забезпечити здійснення Збройними силами "функцій щодо підтримання миру" на окупованих територіях.
Цими ж указами так звані "ДНР" та "ЛНР" визнаються Росією "суверенними та незалежними державами". А також доручається налагодити з ними "дипломатичні відносини".
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Зазначимо, цими хвилинами президент України Володимир Зеленський проводить засідання РНБО, на якому розглядаються кроки у відповідь на російське визнання "ЛДНР".
На порушення українського суверенітету вже реагують світові лідери, а президент Франції Еммануель Макрон скликає Раду безпеки ООН.