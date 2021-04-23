Путін визнав "ЛДНР" і фактично вивів Росію з "Мінська", - Рєзніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що президент Росії Володимир Путін офіційно визнав "ЛНР" і "ДНР". За його словами, це означає вихід РФ з мінських угод.

"Ми з вами почули офіційне визнання двох квазі-утворень окупаційних режимів з відповідними абревіатурами "ЛНР"і " ДНР". Це по суті вихід з Мінських угод, тому що в угодах немає такого поняття. Є ОРДЛО України, тобто окремі райони Донецької та Луганської областей. До того моменту всі представники РФ в переговорах завжди говорили, що це Україна. Щойно президент Путін назвав ті два угруповання, він їх визнав. Це означає, що тільки що ми почули заяву про вихід з Мінських угод з боку РФ", - заявив він.

За словами Рєзнікова, заяву Путіна необхідно проаналізувати в нормандському форматі і ОБСЄ.

Він також підкреслив, що за міжнародним правом офіційні заяви від імені держави можуть бути від президента, прем'єр-міністра, Міністра закордонних справ.

Нагадаємо, днями Путін заявив, що керівництво України з питань Донбасу має зустрічатися з керівниками республік "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, в тому числі і з Росією.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"експерти в студії обговорять питання, чи можливий новий напад Росії на Україну. Крім того, Сергій Щербина, Леонід Кравчук, Сергій Куніцин, Євген Шевченко, Олександр Корнієнко та інші обговорять, чому народний депутат від "Слуги народу" поїхав до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком і що означає, Коли росіяни кажуть: "поверніть Харків".

"Свобода слова Савіка Шустера" від 23 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про напрямки, на яких РФ концентрує свої війська, про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ і про те, які розглядаються сценарії можливого конфлікту.



Крім того, Наєв розповів про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ.



Також тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін заявила про можливість збільшення кількості військових США.



Крім того, Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни і настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



А ще в минулому випуску Віталій Кличко відповів Денису Шмигалю, хто може його звільнити.



Ну і, звичайно, колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич прокоментував військові провокації РФ на українському кордоні.