Путін призначив одного з ватажків "ЛНР" керувати Чукотським округом

Про це пише РБК-Україна з посилання на росЗМІ.

Літом 2022 року Кузнєцов був призначений Путіним на посаду першого заступника голови так званого уряду "ЛНР". До того він обіймав посаду віце-губернатора Курганської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила та повідомила про підозру так званим "депутатам народної ради ЛНР". Мова йде про 27 зрадників.

Як повідомлялось, в Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

Крім того, троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.

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