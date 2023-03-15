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Путін призначив одного з ватажків "ЛНР" керувати Чукотським округом

Фото: Путін призначив одного з ватажків "ЛНР" керувати Чукотським округом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путні призначив виконувачем обов'язків глави Чукотського автономного округу одного з ватажків "ЛНР" Владислава Кузнєцова.

Про це пише РБК-Україна з посилання на росЗМІ.

"Володимир Путін з відеоконференцзв'язку провів робочу зустріч із Кузнєцовим Владиславом Гаррієвичем", - розповів його прес-секретар Дмитро Пєсков.

Літом 2022 року Кузнєцов був призначений Путіним на посаду першого заступника голови так званого уряду "ЛНР". До того він обіймав посаду віце-губернатора Курганської області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила та повідомила про підозру так званим "депутатам народної ради ЛНР". Мова йде про 27 зрадників.

Як повідомлялось, в Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

Крім того, троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяЛНР