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Путин назначил одного из предводителей "ЛНР" руководить Чукотским округом

Фото: Путин назначил одного из главарей "ЛНР" руководить Чукотским округом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путни назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа одного из предводителей "ЛНР" Владислава Кузнецова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Владимир Путин по видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем", - рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Летом 2022 Кузнецов был назначен Путиным на должность первого заместителя председателя так называемого правительства "ЛНР". До этого он занимал должность вице-губернатора Курганской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила и сообщила о подозрении так называемым "депутатам народного совета ЛНР". Речь идет о 27 изменниках.

Как сообщалось, в Украине к 9 и 10 годам тюрьмы приговорили двух боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

Кроме того, трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров ЛНР", их осудили на 10 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияЛНР