Путін знайшов високу посаду командувачу наступом на Київ

Новим главнокомандувачем Воєнно-космічних сил РФ призначили генерал-полковника Олександра Чайку, який керував наступом на Київ на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
За інформацією ЗМІ, указ про призначення Олександра Чайки на посаду главкома ВКС російський диктатор Володимир Путін підписав у травні 2026 року.
Відомо, що Чайка раніше очолював Східний військовий округ РФ. Окрім цього, генерал-полковник двічі командував угрупованням російських військ у Сирії - з вересня 2019 року по червень 2021 року та з травня 2022 року по червень 2025 року.
Під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Чайка безпосередньо командував невдалим російським наступом на Київ.
У березні Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Олександра Чайки, а також ще восьми командирів різних підрозділів російської армії.
Міжнародна спільнота та правозахисники вважають Чайку та інших російських офіцерів причетними до масових убивств мирних жителів у Бучі Київської області в березні 2022 року.
Саме тоді генерал обіймав посаду командувача Східного військового округу, чиї підрозділи окупували Київщину.
Нагадаємо, останнім часом на території Росії та на фронті почастішали випадки ліквідації високопоставлених військових чинів РФ.
Зокрема, у червні 2026 року під Москвою у мікрорайоні Авіаторів, де проживає багато офіцерів, вибухнув автомобіль BMW X3. Внаслідок підриву, за інформацією ЗМІ, загинув генерал-лейтенант російської армії.
Крім того, у грудні 2025 року в самій російській столиці на Ясеневій вулиці було скоєно замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова - саморобний вибуховий пристрій здетонував під сидінням водія, коли той розпочав рух на власному авто.
Втрат зазнає і вища ланка окупаційних військ безпосередньо в зоні бойових дій. Так, українські дрони ліквідували російського командира Нарана Очір-Горяєва, який мав звання "героя Росії" та особисто звітував Володимиру Путіну про штурм Сіверська на Донеччині.