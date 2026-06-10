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Путін знайшов високу посаду командувачу наступом на Київ

22:15 10.06.2026 Ср
2 хв
Чим відомий новий командувач Космічних сил Путіна?
aimg Сергій Козачук
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Новим главнокомандувачем Воєнно-космічних сил РФ призначили генерал-полковника Олександра Чайку, який керував наступом на Київ на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Деталі призначення та біографія Чайки

За інформацією ЗМІ, указ про призначення Олександра Чайки на посаду главкома ВКС російський диктатор Володимир Путін підписав у травні 2026 року.

Відомо, що Чайка раніше очолював Східний військовий округ РФ. Окрім цього, генерал-полковник двічі командував угрупованням російських військ у Сирії - з вересня 2019 року по червень 2021 року та з травня 2022 року по червень 2025 року.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Чайка безпосередньо командував невдалим російським наступом на Київ.

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Санкції за воєнні злочини в Бучі

У березні Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Олександра Чайки, а також ще восьми командирів різних підрозділів російської армії.

Фото: Олександр Чайка (t.me/astrapress)

Міжнародна спільнота та правозахисники вважають Чайку та інших російських офіцерів причетними до масових убивств мирних жителів у Бучі Київської області в березні 2022 року.

Саме тоді генерал обіймав посаду командувача Східного військового округу, чиї підрозділи окупували Київщину.

Замахи на топ-офіцерів та командування РФ

Нагадаємо, останнім часом на території Росії та на фронті почастішали випадки ліквідації високопоставлених військових чинів РФ.

Зокрема, у червні 2026 року під Москвою у мікрорайоні Авіаторів, де проживає багато офіцерів, вибухнув автомобіль BMW X3. Внаслідок підриву, за інформацією ЗМІ, загинув генерал-лейтенант російської армії.

Крім того, у грудні 2025 року в самій російській столиці на Ясеневій вулиці було скоєно замах на генерал-майора ЗС РФ Фаніля Сарварова - саморобний вибуховий пристрій здетонував під сидінням водія, коли той розпочав рух на власному авто.

Втрат зазнає і вища ланка окупаційних військ безпосередньо в зоні бойових дій. Так, українські дрони ліквідували російського командира Нарана Очір-Горяєва, який мав звання "героя Росії" та особисто звітував Володимиру Путіну про штурм Сіверська на Донеччині.

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