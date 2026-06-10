Путин нашел высокую должность командующему наступлением на Киев

Новым главнокомандующим Военно-космических сил РФ назначили генерал-полковника Александра Чайку, который руководил наступлением на Киев в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
По информации СМИ, указ о назначении Александра Чайки на должность главкома ВКС российский диктатор Владимир Путин подписал в мае 2026 года.
Известно, что Чайка ранее возглавлял Восточный военный округ РФ. Кроме этого, генерал-полковник дважды командовал группировкой российских войск в Сирии - с сентября 2019 года по июнь 2021 года и с мая 2022 года по июнь 2025 года.
Во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Чайка непосредственно командовал неудачным российским наступлением на Киев.
В марте Европейский Союз ввел персональные санкции против Александра Чайки, а также еще восьми командиров различных подразделений российской армии.
Международное сообщество и правозащитники считают Чайку и других российских офицеров причастными к массовым убийствам мирных жителей в Буче Киевской области в марте 2022 года.
Именно тогда генерал занимал должность командующего Восточного военного округа, чьи подразделения оккупировали Киевскую область.
Напомним, в последнее время на территории России и на фронте участились случаи ликвидации высокопоставленных военных чинов РФ.
В частности, в июне 2026 года под Москвой в микрорайоне Авиаторов, где проживает много офицеров, взорвался автомобиль BMW X3. В результате подрыва, по информации СМИ, погиб генерал-лейтенант российской армии.
Кроме того, в декабре 2025 года в самой российской столице на Ясеневой улице было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова - самодельное взрывное устройство сдетонировало под сиденьем водителя, когда тот начал движение на собственном авто.
Потери несет и высшее звено оккупационных войск непосредственно в зоне боевых действий. Так, украинские дроны ликвидировали российского командира Нарана Очир-Горяева, который имел звание "героя России" и лично отчитывался Владимиру Путину о штурме Северска в Донецкой области.