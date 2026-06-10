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Путин нашел высокую должность командующему наступлением на Киев

22:15 10.06.2026 Ср
2 мин
Чем известен новый командующий Космических сил Путина?
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Новым главнокомандующим Военно-космических сил РФ назначили генерал-полковника Александра Чайку, который руководил наступлением на Киев в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Детали назначения и биография Чайки

По информации СМИ, указ о назначении Александра Чайки на должность главкома ВКС российский диктатор Владимир Путин подписал в мае 2026 года.

Известно, что Чайка ранее возглавлял Восточный военный округ РФ. Кроме этого, генерал-полковник дважды командовал группировкой российских войск в Сирии - с сентября 2019 года по июнь 2021 года и с мая 2022 года по июнь 2025 года.

Во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Чайка непосредственно командовал неудачным российским наступлением на Киев.

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Санкции за военные преступления в Буче

В марте Европейский Союз ввел персональные санкции против Александра Чайки, а также еще восьми командиров различных подразделений российской армии.

Фото: Александр Чайка (t.me/astrapress)

Международное сообщество и правозащитники считают Чайку и других российских офицеров причастными к массовым убийствам мирных жителей в Буче Киевской области в марте 2022 года.

Именно тогда генерал занимал должность командующего Восточного военного округа, чьи подразделения оккупировали Киевскую область.

Покушения на топ-офицеров и командование РФ

Напомним, в последнее время на территории России и на фронте участились случаи ликвидации высокопоставленных военных чинов РФ.

В частности, в июне 2026 года под Москвой в микрорайоне Авиаторов, где проживает много офицеров, взорвался автомобиль BMW X3. В результате подрыва, по информации СМИ, погиб генерал-лейтенант российской армии.

Кроме того, в декабре 2025 года в самой российской столице на Ясеневой улице было совершено покушение на генерал-майора ВС РФ Фаниля Сарварова - самодельное взрывное устройство сдетонировало под сиденьем водителя, когда тот начал движение на собственном авто.

Потери несет и высшее звено оккупационных войск непосредственно в зоне боевых действий. Так, украинские дроны ликвидировали российского командира Нарана Очир-Горяева, который имел звание "героя России" и лично отчитывался Владимиру Путину о штурме Северска в Донецкой области.

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