Путін знайшов високу посаду командувачу наступом на Київ

Новим главнокомандувачем Воєнно-космічних сил РФ призначили генерал-полковника Олександра Чайку, який керував наступом на Київ на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Деталі призначення та біографія Чайки

За інформацією ЗМІ, указ про призначення Олександра Чайки на посаду главкома ВКС російський диктатор Володимир Путін підписав у травні 2026 року.

Відомо, що Чайка раніше очолював Східний військовий округ РФ. Окрім цього, генерал-полковник двічі командував угрупованням російських військ у Сирії - з вересня 2019 року по червень 2021 року та з травня 2022 року по червень 2025 року.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Чайка безпосередньо командував невдалим російським наступом на Київ.

Санкції за воєнні злочини в Бучі

У березні Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Олександра Чайки, а також ще восьми командирів різних підрозділів російської армії.

Фото: Олександр Чайка (t.me/astrapress)

Міжнародна спільнота та правозахисники вважають Чайку та інших російських офіцерів причетними до масових убивств мирних жителів у Бучі Київської області в березні 2022 року.

Саме тоді генерал обіймав посаду командувача Східного військового округу, чиї підрозділи окупували Київщину.