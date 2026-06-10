Путин нашел высокую должность командующему наступлением на Киев

Новым главнокомандующим Военно-космических сил РФ назначили генерал-полковника Александра Чайку, который руководил наступлением на Киев в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA .

Детали назначения и биография Чайки

По информации СМИ, указ о назначении Александра Чайки на должность главкома ВКС российский диктатор Владимир Путин подписал в мае 2026 года.

Известно, что Чайка ранее возглавлял Восточный военный округ РФ. Кроме этого, генерал-полковник дважды командовал группировкой российских войск в Сирии - с сентября 2019 года по июнь 2021 года и с мая 2022 года по июнь 2025 года.

Во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Чайка непосредственно командовал неудачным российским наступлением на Киев.

Санкции за военные преступления в Буче

В марте Европейский Союз ввел персональные санкции против Александра Чайки, а также еще восьми командиров различных подразделений российской армии.

Фото: Александр Чайка (t.me/astrapress)

Международное сообщество и правозащитники считают Чайку и других российских офицеров причастными к массовым убийствам мирных жителей в Буче Киевской области в марте 2022 года.

Именно тогда генерал занимал должность командующего Восточного военного округа, чьи подразделения оккупировали Киевскую область.