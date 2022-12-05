Путін приїхав на Кримський міст

Президент Росії Володимир Путін відвідав Кримський міст уперше після вибухів на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля і поспілкувався з будівельниками. Йому доповіли про відновлення мосту після жовтневих вибухів.

Нагадаємо, вибухи на Кримському мосту сталися 8 жовтня 2022 року, повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна. Рух мостом повністю припиняли. Через два дні, 10 жовтня, російські війська здійснили масований ракетний обстріл усієї території України.

Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела РБК-Україна повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.

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