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Путин приехал на Крымский мост

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост впервые после взрывов в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями. Ему доложили о восстановлении моста после октябрських взрывов.

Напомним, взрывы на Крымском мосту произошли 8 октября 2022 года, сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна. Движение по мосту полностью приостанавливали. Через два дня, 10 октября, российские войска провели массированный ракетный обстрел всей территории Украины.

Официально никто не взял ответственность за инцидент. Но источники РБК-Украина сообщали, что к взрывам могли быть причастны украинские спецслужбы.

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Владимир ПутинКримКрымский мост