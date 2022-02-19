Путин принял решение напасть на Украину, - Байден

"Я уверен, что он (Путин - ред.) принял решение. У меня есть причины так считать", - сказал Байден, отвечая на вопрос, принял ли Путин решение начать агрессию против Украины.

Президент добавил, что пока не началось вторжение России в Украину, Москва может выбрать путь дипломатии для урегулирования ситуации. "Еще не поздно пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров", - уточнил он.

В ходе брифинга Байден заявил, что агрессия России против Украины может начаться в ближайшие дни, и если это случится, то Киев тоже подвергнется атаке.

Отвечая на вопрос о том, какие есть доказательства того, что Путин уже принял решение вторгнуться в Украину, президент Байден сослался на "значительные разведывательные возможности" США.

"Мы говорим о планах РФ громко и постоянно. Но не потому, что хотим конфликта. Мы делаем все что в наших силах, чтобы убрать любую причину для России оправдать свои действия по вторжению в Украину", - сказал американский лидер.