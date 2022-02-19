Путін прийняв рішення напасти на Україну, - Байден

"Я впевнений, що він (Путін - ред.) прийняв рішення. У мене є причини так вважати", - сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи Путін вирішив розпочати агресію проти України.

Президент додав, що поки що не почалося вторгнення Росії в Україну Москва може обрати шлях дипломатії для врегулювання ситуації. "Ще не пізно піти на деескалацію та повернутися за стіл переговорів", - уточнив він.

У ході брифінгу Байден заявив, що агресія Росії проти України може розпочатися найближчими днями, і якщо це станеться, то Київ теж зазнає атаки.

Відповідаючи на запитання, які є докази того, що Путін вже ухвалив рішення вторгнутися в Україну, президент Байден послався на "значні розвідувальні можливості" США.

"Ми говоримо про плани РФ голосно і постійно. Але не тому, що хочемо конфлікту. Ми робимо все, що в наших силах, щоб прибрати будь-яку причину для Росії виправдати свої дії щодо вторгнення в Україну", - сказав американський лідер.