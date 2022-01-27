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Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию. Но есть условия

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина в Турцию, а также неоднократно предлагал организовать его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока в Кремле ответили только на возможность поездки в Турцию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Он заявил, что поездка состоится, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

Песков отметил, что сложилась некая пауза и в проведении межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. Эрдоган говорил, что он готов принять все эти мероприятия в Турции, добавил он.

"Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - сказал Песков.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции саммит президентов России и Украины.

В Кремле заявили, что Турция готова пригласить представителей "ЛДНР" на встречу Путина и Зеленского.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган