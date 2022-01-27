Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину. Але є умови

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна до Туреччини, а також неодноразово пропонував організувати його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Поки в Кремлі відповіли тільки на можливість поїздки до Туреччини.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Він заявив, що поїздка відбудеться, як тільки дозволять епідеміологічна обстановка та графіки.

Пєсков зазначив, що склалася пауза і у проведенні міжправкомісії, і вищого органу двосторонніх відносин, який очолюється двома президентами. Ердоган говорив, що він готовий вжити всіх цих заходів у Туреччині, додав він.

"Президент Путін із вдячністю прийняв це запрошення. І вони домовилися, що як тільки дозволятимуть а) епідеміологічна обстановка та б) графіки, він обов'язково скористається цим запрошенням", - сказав Пєсков.