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Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину. Але є умови

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна до Туреччини, а також неодноразово пропонував організувати його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Поки в Кремлі відповіли тільки на можливість поїздки до Туреччини.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він заявив, що поїздка відбудеться, як тільки дозволять епідеміологічна обстановка та графіки.

Пєсков зазначив, що склалася пауза і у проведенні міжправкомісії, і вищого органу двосторонніх відносин, який очолюється двома президентами. Ердоган говорив, що він готовий вжити всіх цих заходів у Туреччині, додав він.

"Президент Путін із вдячністю прийняв це запрошення. І вони домовилися, що як тільки дозволятимуть а) епідеміологічна обстановка та б) графіки, він обов'язково скористається цим запрошенням", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив пропозицію провести у Туреччині саміт президентів Росії та України.

В Кремлі заявили, що Туреччина готова запросити представників "ЛДНР" на зустріч Путіна і Зеленського.

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