Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ ГУР
Россия продолжает проводить учения по развертыванию ядерного оружия, поэтому угроза удара со стороны РФ до сих пор остается.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, Россия сейчас не готова применить ядерное оружие против Украины. Однако военные РФ постоянно проводят плановые учения.
"Там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещения боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению", - объяснил Скибицкий.
Также Москва располагает средствами для нанесения ядерного удара. Речь идет о носителях ядерных боезарядов Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море.
"То есть такая угроза (ядерного удара - ред.) остается, и мы это понимаем", - добавил представитель ГУР.
Напомним, что в России неоднократно угрожали Украине и Европе ядерным ударом. В частности, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ может ударить по европейским АЭС.
Также он пригрозил Украине "судным днем", если наши военные попытаются освободить Крым от оккупантов.
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