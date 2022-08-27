Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ ГУР

Россия продолжает проводить учения по развертыванию ядерного оружия, поэтому угроза удара со стороны РФ до сих пор остается.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, Россия сейчас не готова применить ядерное оружие против Украины. Однако военные РФ постоянно проводят плановые учения.

" Там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещения боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению", - объяснил Скибицкий.

Также Москва располагает средствами для нанесения ядерного удара. Речь идет о носителях ядерных боезарядов Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море.

"То есть такая угроза (ядерного удара - ред.) остается, и мы это понимаем", - добавил представитель ГУР.