Чи може Путін застосувати ядерну зброю: відповідь ГУР

Росія продовжує проводити навчання з розгортання ядерної зброї, тому загроза удару з боку РФ досі залишається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Тобто така загроза (ядерного удару - ред.) залишається, і ми це розуміємо", - додав представник ГУР.

Також Москва має засоби для нанесення ядерного удару. Мова йде про носії ядерних боєзарядів Ту-22, Ту-95, Ту-160, носії системи "Калібр", які знаходяться в Чорному морі.

" Там постійно проводяться тренування, саме визначені, планові тренування щодо розгортання ядерної зброї, переміщення боєзаряду, підготовка носіїв ядерної зброї до застосування", - пояснив Скібіцький.

За його словами, Росія зараз не готова застосувати ядерну зброю проти України. Проте військові РФ постійно проводять планові навчання.

Нагадаємо, що у Росії неодноразово погрожували Україні та Європі ядерним ударом. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вдарити по європейських АЕС.

Також він пригрозив Україні "судним днем", якщо наші військові спробують звільнити Крим від окупантів.

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