Путін пригрозив новими ударами по Україні

"Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня (після обстрілу Бєлгорода, - ред.) таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, наносяться. І завтра будемо (це) робити", - підкреслив він, кажучи нібито про удари по військовій інфраструктурі.

Нібито, за словами президента РФ, росіян хочуть залякати і породити невпевненість усередині країни.

"Ми нарощуватимемо удари, жоден злочин проти цивільного населення не залишиться безкарним", - додав Путін.

Обстріл Бєлгорода

30 грудня російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Незабаром джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді. У РФ нарахували в результаті обстрілу 100 поранених та 14 загиблих росіян. Зокрема, під час цієї атаки було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.