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Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют" так, как давно ни о чем не жалели". Россия будет сама опредилять "красные линии".

Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.

По его словам, организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом.

"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем, он заявил, что Россия ведет себя сдержанно и скромно, видя хамство других стран.

Напомним, в России объяснили усиление войск на юге страны.

РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ допустили признание "ЛДНР" и введение российских войск на Донбасс.

Кроме того, в России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Донбассе. В РФ считают, что она не имеет никакого смысла.

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