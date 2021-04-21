Путин пригрозил странам в случае пересечения "красной черты" России

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют" так, как давно ни о чем не жалели". Россия будет сама опредилять "красные линии".

Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.

По его словам, организаторы любых провокаций против России пожалеют об этом.

"Надеюсь, никому не прийдет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае", - подчеркнул Путин.

Вместе с тем, он заявил, что Россия ведет себя сдержанно и скромно, видя хамство других стран.