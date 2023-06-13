ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін придумав відповідь на перетин "червоних ліній" у війні проти України

Новость на русском →
Росія, Вівторок 13 червня 2023 19:06
Путін придумав відповідь на перетин "червоних ліній" у війні проти України Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що саме проведення так званої "спеціальної військової операції" і є відповіддю на перетин "червоних ліній".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву диктатора.

У Путіна запитали, чому російська сторона не реагує на перетин "червоних ліній" із боку Заходу.

Спочатку диктатор заявив, що Росія нібито не розпочинала війну.

"Вони нам весь час кажуть: "Ось ви почали війну, Путін - агресор". Ні, це вони агресори. Вони розпочали цю війну, а ми намагаємося її припинити. Але змушені робити це за допомогою збройних сил. Але хіба це не відповідь на подолання якихось "червоних ліній"? - сказав він.

Так, Путін заявив, що так званою "відповіддю" Росії є удари по енергосистемі України, а також придуманий пропагандистами "удар", а за словами Путіна "знищення" штаб-квартири ГУР під Києвом.

Крім того, диктатор заявив, що окупанти й надалі битиму по території України. При цьому він вкотре збрехав, що загарбники будуть обстрілювати нашу країну нібито "вибірково", а не бити по цивільних об'єктах та житлових кварталах.

"Червоні лінії" Путіна

Росія почала вигадувати так звані "червоні лінії", перехід за які нібито призведе до жахливих наслідків, ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед "червоних ліній", зокрема, були постачання Україні західної зброї, у тому числі танків, які наша країна вже отримала, та літаків. Путін заявляв, що ще однією "лінією" є вступ України до НАТО, а також погрожував застосуванням ядерної зброї, якщо Україна намагатиметься повернути тимчасово окуповані території.

При цьому в США вважають, що страх Заходу перетнути "червоні лінії" Путіна безпідставний. Бо якби диктатор був здатний щось більше, він би вже це робив.

До того ж президент США Джо Байден все частіше переступає "червоні лінії" диктатора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни