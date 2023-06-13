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Путин придумал ответ на пересечение "красных линий" в войне против Украины

Новина українською →
Россия, Вторник 13 июня 2023 19:06
Путин придумал ответ на пересечение "красных линий" в войне против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что само проведение так называемой "специальной военной операции" и является ответом на пересечение "красных линий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора.

У Путина спросили, почему российская сторона не реагирует на пересечение "красных линий" со стороны Запада.

Вначале диктатор заявил, что Россия якобы не начинала войну.

"Они нам все время говорят: "Вот вы начали войну, Путин - агрессор". Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Но разве это не ответ на преодоление каких-то "красных линий"?" - сказал он.

Так, Путин заявил, что так называем "ответом" России являются удары по энергосистеме Украины, а также придуманный пропагандистами "удар", а по словам Путина "уничтожение" штаб-квартиры ГУР под Киевом.

Кроме того, диктатор заявил, что оккупанты и дальше будут бить по территории Украины. При этом он в очередной раз соврал, что захватчики будут обстреливать нашу страну якобы "избирательно", а не бить по гражданским объектам и жилым кварталам.

"Красные линии" Путина

Россия начала придумывать так называемые "красные линии", переход за которые якобы приведет к ужасным последствиям, еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Среди "красных линий", в частности, были поставки Украине западного оружия, в том числе танков, которые наша страна уже получила, и самолетов. Путин заявлял, что еще одной "линией" является вступление Украины в НАТО, а также угрожал применением ядерного оружия, если Украина попытается вернуть временно оккупированные территории.

При этом в США считают, что страх Запада пересечь "красные линии" Путина безоснователен. Так как если бы диктатор был способен на что-то большее, он бы уже это делал.

К тому же, президент США Джо Байден все чаще переступает "красные линии" диктатора.

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