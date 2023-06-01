Байден все частіше переступає "червоні лінії" Путіна. WP назвало причину

Американський президент Джо Байден вже не один раз переступав так звані "червні лінії" російського диктатора Володимира Путіна. Однак приймаючи кожне з таких рішень президент враховує ймовірний ризик ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Попри погрози Путіна про те, що озброєння України почне світову війну, президент Байден продовжує надавати військову підтримку.

Рішення президента Байдена допомогти Україні отримати винищувачі F-16, що було прийняте минулого місяця, стало ще одним перетином російської червоної лінії, яка, за словами Путіна, мала змінить війну та втягнути Вашингтон і Москву в прямий конфлікт.

Однак попри застереження російського диктатора, Сполучені Штати Америки поступово погоджуються розширити український арсенал:

ракетами Javelin і Stinger;

ракетними установками HIMARS;

передовими системами протиракетної оборони;

безпілотниками;

гелікоптерами;

танками M1 Abrams;

а незабаром й винищувачами четвертого покоління.

За словами анонімних джерел в США, основною причиною триваючої та навіть зростаючої допомоги для України, є не виконання погроз зі сторони Путіна. Його блеф додав лідерам США та Європи деяку впевненість у тому, що вони можуть продовжувати надавати допомогу без тяжких наслідків.

"Росія стільки разів знецінювала свої "червоні лінії", кажучи, що певні речі є неприйнятними, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися... Проблема в тому, що ми не знаємо фактичної червоної лінії. Це в голові однієї людини, і це може змінюватися з дня на день", - сказав експерт з Росії Фонду Карнегі Максим Саморуков.

Представники США говорять, що управління ризиком ескалації залишається одним із найскладніших аспектів війни для Байдена та його зовнішньополітичних радників. Вирішуючи, які нові системи озброєнь надати Україні, вони орієнтуються на чотири ключові чинники, повідомили чиновники.

"Їм це потрібно? Чи можуть вони цим скористатися? У нас це є? Якою буде відповідь Росії?", - сказав анонімний чиновник Держдепу.

Погрози Путіна

На початку вторгнення Росії в лютому минулого року Путін попередив, що будь-яка країна, яка намагатиметься "перешкодити" його силам, "повинна знати, що відповідь Росії буде негайною і призведе до наслідків, яких ви ніколи не бачили в історії".

Та в міру того, як війна затягнулася, попередження російського диктатора та його підлеглих стали ще більш пафосними.Він навіть почав погрожувати ядерним голокостом, якщо Росія зіткнеться з невдачами на полі бою.

"Якщо Росія відчує загрозу своїй територіальній цілісності, ми застосуємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби захисту, і це не блеф", - заявив Путін у вересні минулого року.

Чому Путін не діє?

За словами офіційних осіб США, можливим поясненням небажання Путіна вдарити по Заходу є скорочення російської армії.

"Здається, не в їхніх інтересах вступати зараз у пряму конфронтацію з НАТО... Вони не в змозі це зробити", - сказав високопоставлений чиновник США.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі підрахував, що Росія зазнала 250 000 убитих і поранених від початку її повномасштабного вторгнення.

Путін замінив їх на полі бою, сказав Міллі, але резервістами, які "погано керовані, погано навчені, погано оснащені, погано забезпечені".

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