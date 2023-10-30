Путін придумав нову причину своєї "СВО" в Україні: шукає "павука" і допомагає Палестині

"Пошук павука"

Путін сказав у своєму зверненні, що йому хочеться знайти корінь зла і "того самого павука", який нібито намагається обплутати своєю павутиною всю планету, а також хоче домогтися стратегічної поразки РФ на полі бою.

"Використовує (павук - ред.) обдурених ним протягом десятиліть людей на території України. Борючись саме з цим ворогом у рамках "СВО", ми зміцнюємо позиції всіх тих, хто бореться за незалежність і суверенітет", - нафантазував диктатор.

РФ воюючи проти України нібито допомагає Палестині

Також диктатор не забув згадати напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль і бойові дії, що тривають у тому регіоні.

"Допомогти Палестині можна тільки в боротьбі з тими, хто стоїть за цією трагедією", - сказав Путін.

За його словами, Росія нібито і бореться з ними в рамках так званої "спеціальної військової операції".

"Саме з ними. І за себе, і за тих, хто прагне справжньої, істинної свободи", - додав диктатор.

Український "слід" у подіях у Махачкалі

Путін спробував звинуватити Україну в подіях, які нещодавно відбулися в Махачкалі. За його словами, вони нібито були інспіровані з території України руками агентури західних спецслужб.

Він вважає, що це сталося нібито через соціальні мережі.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Сьогодні речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія намагається звинуватити Україну у причетності до подій у Махачкалі в Дагестані. Однак вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.