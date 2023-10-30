Путин придумал новую причину своей "СВО" в Украине: ищет "паука" и помогает Палестине

"Поиск паука"

Путин сказал в своем обращении, что ему хочется найти корень зла и "того самого паука", который якобы пытается опутать своей паутиной всю планету, а также хочет добиться стратегического поражения РФ на поле боя.

"Использует (паук - ред.) обманутых им на протяжении десятилетий людей на территории Украины. Борясь именно с этим врагом в рамках "СВО", мы укрепляем позиции всех тех, кто борется за независимость и суверенитет", - нафантазировал диктатор.

РФ воюя против Украины якобы помогает Палестине

Также диктатор не забыл упомянуть нападение боевиков ХАМАСа на Израиль и продолжающиеся боевые действия в том регионе.

"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией", - сказал Путин.

По его словам, Россия якобы и борется с ними в рамках так называемой "специальной военной операции".

"Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", - добавил диктатор.

Украинский "след" в событиях в Махачкале

Путин попытался обвинить Украину в событиях, которые недавно произошли в Махачкале. По его словам, они якобы были инспирированы с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.

Он считает, что это произошло якобы через социальные сети.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Сегодня спикер МИД Олег Николенко заявил, что Россия пытается обвинить Украину в причастности к событиям в Махачкале в Дагестане. Однако они отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.