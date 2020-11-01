Путин придумал, как пожизненно остаться у власти

Президент России Владимир Путин предлагает разрешить бывшим президентам РФ, которые покинули этот пост досрочно или в связи с истечением срока полномочий, пожизненно занимать должность сенатора. Он внес на рассмотрение Госдумы законопроект о порядке формирования Совета Федерации РФ.

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Бывший российский президент, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, может подать заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Он также имеет право отказаться от полномочий сенатора.

Также, согласно предложенным изменениям, в состав Совета Федерации помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти российского субъекта и экс-президентов смогут войти "не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно".

В законопроекте указано, что сенаторы назначаются указом президента на шесть лет или пожизненно. Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государствен.

Напомним, Государственная дума 10 марта поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продолжлаось с 25 июня до вечера 1 июля. Обнуление сроков Путина поддержали почти 78% россиян. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 и 2036 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками. Новая редакция конституции вступила в силу с 4 июля 2020.