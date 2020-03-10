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Путин назвал условия участия в следующих выборах президента России

Новости » Политика     10.03.2020 - 14:51
Путин назвал условия участия в следующих выборах президента России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин может принять участие в выборах при определенных условиях

Президент России Владимир Путин может взять участие в следующих президентских выборах, если Конституционный суд одобрит предлагаемые изменения. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе, передают российские СМИ.

По его словам, исключение из Конституции ограничение по количеству президентских сроков нецелесообразно.

"Второе предложение, по сути, означает снятие ограничений для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат это предложение…В принципе, этот вариант был бы возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону", - заявил Путин.

Напомним, согласно данным январского опроса "Левада-Центра", Путина на выборах президента готовы поддержать 38% россиян. Это самый низкий показатель поддержки главы РФ с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян

На сегодня продолжается четвертый президентский срок Путина в России. В марте 2018 года был избран с рекордными 76,69 % голосов.

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