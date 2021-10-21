Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"

Как рассказал Путин, от поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше, чем от транзита через Украину.

"Газопровод "Северный поток-2" - это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины. Ну потому что старенькая уже. Экологи должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы", - сказал президент России.