RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін придумав новий аргумент проти збільшення поставок газу в Європу через газотранспортну систему України. За словами Путіна, набагато екологічніше використовувати новий газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.

Як розповів Путін, від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше, ніж від транзиту через Україну.

"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - сказав президент Росії.

Нагадаємо, раніше Путін пояснював відмову від збільшення поставок газу через Україну тим, що українська ГТС "може лопнути", якщо збільшити тиск.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінПівнічний потік-2Нафтогаз УкраїниГТС