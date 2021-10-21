Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну: "не екологічно"

Президент Росії Володимир Путін придумав новий аргумент проти збільшення поставок газу в Європу через газотранспортну систему України. За словами Путіна, набагато екологічніше використовувати новий газопровід "Північний потік-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.
Як розповів Путін, від поставок газу по дну Балтійського моря викидів в кілька разів менше, ніж від транзиту через Україну.
"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - сказав президент Росії.
Нагадаємо, раніше Путін пояснював відмову від збільшення поставок газу через Україну тим, що українська ГТС "може лопнути", якщо збільшити тиск.