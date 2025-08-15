Путін уже на Алясці? Що відомо про політ на саміт до Трампу

Станом на 20:55 низка західних медіа, які відслідковували політ російського борту №1 на сервісі Flightradar24 і вели трансляцію з аеродрому, написали, що літак російського диктатора приземлився в Анкориджі. А також показували кадри посадки літака. Проте за кілька хвилин представник кремлівського пулу, пропагандист Павло Зарубін повідомив, що це був літак не Путіна, а інший передовий борт спеціального льотного загону "Росія". І прибуття Путіна досі чекають. Зазначимо, дорогою на Аляску російський диктатор відвідав Магадан, де провів робочі наради і відвідав рибний завод. Де та коли Путін зустрінеться з Трампом Путін уперше за десятиліття відвідує США - його попередній візит був до Нью-Йорка на Генасамблею ООН у 2015 році.

Зустріч російського диктатора з президентом США запланована на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, анонсували в Білому домі. В Кремлі назвали інший час 11:30 (22:30 за Києвом).

Спочатку Путін та Трамп скажуть кілька слів та проведуть бесіду віч-на-віч. Потім вони проведуть зустріч у форматі делегацій, але вже за робочим сніданком.

До делегації Трампа увійшли:

держсекретар США Марко Рубіо

міністр фінансів Скотт Бессент

міністр торгівлі Говард Лютнік

директор Національної розвідки Джон Реткліфф

начальник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз

політичний директор Білого дому Джеймс Блер

заступник голови апарату Білого дому Бо Харрісон

директор з комунікацій Нік Луна

заступник директора з комунікацій Ден Скавіно

прес-секретар Білого дому Стівен Чунг

радник з національної безпеки Роберт Гебрієл

прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт

радник з правових питань Вілл Шарф

радник з економічної політики Росс Вортінгтон

спеціальний посланець Стів Віткофф

посол США Моніка Кроулі

Російську сторону, окрім Путіна, представлятимуть:

глава МЗС РФ Сергій Лавров

міністр оборони РФ Андрій Білоусов

міністр фінансів РФ Антон Силуанов

голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв;

помічник глави Кремля Юрій Ушаков

За підсумками переговорів лідери США та Росії проведуть спільну прес-конференцію.

Тема переговорів - Україна

Про зустріч на Алясці сторони домовилися на тлі спливаючого дедлайну, який Трамп поставив Путіну, аби той пішов на мирну угоду щодо України. Як заявив Вашингтон, про дану зустріч просила Москва, коли минулого тижня спецпредставник США Стів Віткофф їздив до Кремля.

Центральною темою саміту буде війна в Україні. Глава Білого дому зідзвонювався з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським перед зустріччю з російським диктатором та обіцяв, що зробить це і після перемовин з Путіним. Але пізніше сказав, що не буде робити дзвінків у разі безрезультативного саміту.

Трамп наголосив союзникам, що головна мета переговорів із Путіним - домогтися припинення вогню в Україні. Він висловив сподівання, що диктатор "захоче домогтися угоди". У своєю чергою Кремлі заявили, що "жодного документа за підсумками саміту з не планується".

Глава Білого дому схарактеризував саміт на Алясці як "суперечку щодо кордонів та земель". Однак він запевнив лідерів Європи, що під час зустрічі з Путіним не буде вести переговори щодо українських територій і буде тиснути на російського лідера, аби той зустрівся із Зеленським.

Питання територій

Видання Wall Street Journal писало, що Путін представив адміністрації президента Трампа план припинення вогню в обмін на територіальні поступки з боку України.

Одна з версій, висвітлена в ЗМІ, наступна: Москва хоче, аби Україна передала їй всю свою східну частину Донбасу (ту, яку контролюють ЗСУ), а також Крим. Натомість окупанти буцімто припинять свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Київ натомість це відкидає.

Зеленський наголосив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, й відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Європейські союзники також наголошують, що рішення щодо "можливого обміну територіями" й інші умови миру мають узгоджуватися за участі України.

Американський лідер же підкреслив, що переговори стосовно територіальних питань будуть, але відбуватися лише за присутності Зеленського під час подальшої зустрічі (західні ЗМІ пишуть, що місце для саміту Трамп-Зеленський-Путін шукають).

Президент України своєю чергою акцентує, що будь-яке територіальне питання "не може бути відірване від гарантій безпеки". Їх, як пише Politico, Трамп готовий надати Україні у разі досягнення припинення вогню. Однак за умови, що ці зусилля не будуть реалізовуватися в рамках НАТО.

Також Зеленський наголошував, що росіяни не демонструють реального бажання досягти миру і навпаки готують нові наступальні операції.

Чого очікувати далі

У Білому домі пояснюють, США потрібен цей саміт з Путіним, аби зрозуміти, чи дійсно можливий мир в Україні. За ідеєю Трампа, у разі успішної зустрічі з Путіним на Алясці наступний саміт буде за участі президента Зеленського.

Сам український лідер, як зазначають джерела РБК-Україна, готовий зустрітися з російським диктатором у будь-якому форматі, а от Путін - "не дуже".

Президент України розповідав, що за результатами відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами цієї середи було узгоджено п’ять ключових принципів - від гарантій безпеки до посилення санкцій у разі відмови Москви від припинення вогню.

Вашингтон натомість обережний в агресивній риториці. Білий дім стверджує, що Трамп не хоче запроваджувати санкції щодо РФ, а його "пріоритетом є дипломатія".

Хоча американський лідер все ж вкотре попередив, що наслідки для Москви будуть "дуже серйозними", якщо та не погодиться на перемир’я. Водночас міністр фінансів США Скот Бессент сказав, що під час зустрічі з диктатором Путіним Трамп планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску.