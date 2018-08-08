Путин предложил Трампу продлить ограничение ядерных арсеналов, - Politico

Стали известны очередные подробности саммита в Хельсинки

Президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу еще на пять лет продлить договор об ограничении ядерных арсеналов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который Путин передал Трампу.

Сообщается, что в документе изложен ряд предложений по взаимному разоружению. Politico также отмечает, что источником утечки документа является российская сторона. В нем указывается, что Россия готова на пять лет продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, который ограничивает размер ядерных арсеналов.

Кроме того, Путин предложил Трампу заключить новое соглашение об ограничении размещения оружия в космосе. Также российская сторона выступает за создание механизма консультаций с участием министров обороны и иностранных дел обеих стран.

В то же время Politico отмечает, что Белый дом отказался подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Путин в Хельсинки предложил Трампу провести референдум на Донбассе. По мнению российского лидера, голосование должно проходить под эгидой международного сообщества.

Кроме того, в конце июня стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным в следующем году. В частности, встреча должна состояться после того, как закончится расследование о вмешательстве России в американские выборы.