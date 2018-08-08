Путін запропонував Трампу продовжити обмеження ядерних арсеналів, - Politico

Стали відомі нові подробиці саміту в Гельсінкі

Президент Росії Володимир Путін на саміті в Гельсінкі запропонував американському лідеру Дональду Трампу ще на п'ять років продовжити договір про обмеження ядерних арсеналів. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ, який Путін передав Трампу.

Повідомляється, що в документі викладено ряд пропозицій щодо взаємного роззброєння. Politico також зазначає, що джерелом витоку документа є російська сторона. У ньому вказується, що Росія готова на п'ять років продовжити договір про Стратегічні наступальні озброєння, який обмежує розмір ядерних арсеналів.

Крім того, Путін запропонував Трампу укласти нову угоду про обмеження розміщення зброї в космосі. Також російська сторона виступає за створення механізму консультацій з участю міністрів оборони і закордонних справ обох країн.

У той же час Politico зазначає, що Білий дім відмовився підтвердити або спростувати справжність документа.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що Путін в Гельсінкі запропонував Трампу провести референдум на Донбасі. На думку російського лідера, голосування має проходити під егідою міжнародного співтовариства.

Крім того, наприкінці червня стало відомо, що Трамп має намір зустрітися з Путіним наступного року. Зокрема, зустріч має відбутися після того, як закінчиться розслідування про втручання Росії в американські вибори.