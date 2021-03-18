Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в прямом эфире
Президент России Владимир Путин заявил о желании предложить американскому коллеге Джо Байдену подискутировать в прямом эфире. Он заявил, что это "может быть интересно" для народов России и США.
Об этом глава РФ заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".
"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", - сказал Путин.
Он добавил, это особо важно, так как на США и России, как ядерных государствах, "лежит огромная ответственность в вопросе стратегической безопасности на планете".
Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".
Российская Федерация после заявлений президента США Джо Байдена отзывает на консультации посла Анатолия Антонова.
Отметим, США прекратят экспорт и импорт оружия и оборонных услуг с Россией.
Ранее сообщалось, что также США введут против России санкции из-за вмешательства в выборы.