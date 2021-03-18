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Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" в прямому ефірі

Новость на русском → Росія, Четвер 18 березня 2021 19:09
Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" в прямому ефірі Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Андрій Василюк

Президент Росії Володимир Путін заявив про бажання запропонувати американському колезі Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі. Він заявив, що це "може бути цікаво" для народів Росії й США.

Про це глава РФ заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 24".

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без усіляких затримок, а просто у відкритій прямій дискусії. Мені здається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн", - сказав Путін.

Він додав, що це особливо важливо, оскільки на США і Росії, як ядерних державах, "лежить величезна відповідальність у питанні стратегічної безпеки на планеті".

Раніше Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену на його слова про "вбивцю". Він сказав, що побажав би йому "бути здоровим".

Російська Федерація після заяв президента США Джо Байдена відкликає на консультації посла Анатолія Антонова.

Зазначимо, США припинять експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією.

Раніше повідомлялося, що США запровадять санкції проти Росії через втручання у вибори.

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