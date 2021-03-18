Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" в прямому ефірі

Президент Росії Володимир Путін заявив про бажання запропонувати американському колезі Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі. Він заявив, що це "може бути цікаво" для народів Росії й США.

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити нашу дискусію, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без усіляких затримок, а просто у відкритій прямій дискусії. Мені здається, що це було б цікаво і для народу Росії, і для народу США, та й для багатьох інших країн", - сказав Путін.

Він додав, що це особливо важливо, оскільки на США і Росії, як ядерних державах, "лежить величезна відповідальність у питанні стратегічної безпеки на планеті".