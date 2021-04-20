Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, - Лукашенко

По его словам, мирное урегулирование конфликта на Донбассе якобы зависит только от Украины. При этом Киеву, возможно, следует где-то уступить в вопросе национальных интересов.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что обсуждал вопросы урегулирования с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и нынешним - Владимиром Зеленским.

"Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые и так далее. Но надо понимать, что Россия - это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ", потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты", - отметил Лукашенко.