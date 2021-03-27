Восстановление Донбасса: в Кабмине предлагают построить "пояс успешности"

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса. Планируется создать "пояс успешности".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дом".

По словам Резникова, должно быть два трека. Первый трек - экономический.

Вице-премьер обратил внимание, что в правительстве уже утвердили концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на основании которой уже пишут стратегию.

"Финалом будет пакет законопроектов в парламенте. Главная идея - это построить "пояс успешности" в Донецкой и Луганской области, в свободной части Украины, за счет инвестиционного подхода", - сказал он.

Министр заявил, что рассматривается четыре источника финансирования восстановления территорий.

"Это бюджет собственный, это донорская помощь, это кредиты внешние и это инвестиции. Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы включился четвертый ресурс - инвестор", - рассказал Резников.

По его словам, если Украина предложит более льготные и успешные условия, "то те, кто занимаются рисковым капиталом, зайдут".

"В более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности. Поэтому наша задача - создать условия, привлекающие инвесторов, дающие им ряд моментов уверенности", - отметил глава Минреинтеграции.

Среди такий условий страховка от военных и политических рисков. Предлагается создать некий страховой фонд, в который часть денег положит государство, а часть денег добавят западные партнеры.

Второе - это имплементация возможности работы филиалов ICC, международных коммерческих арбитражей, которым будут подвержены все возникающие с инвесторами споры.

Также планируется сократить административные процедуры для предпринимателей.

"Непосредственно вблизи линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Наша ставка - на малый и средний бизнес... И вот таким образом мы создадим "пояс успешности". И реализовав этот пилот на подконтрольной части Украины, мы легко мультиплицируем после деоккупации на разрушенной территории", - заверил Резников.