Путін пропонував Україні допомогу у відбудові Донбасу, - Лукашенко

За його словами, мирне врегулювання конфлікту на Донбасі нібито залежить тільки від України. При цьому Києву, можливо, слід десь поступитися в питанні національних інтересів.

"Я вам абсолютно щиро скажу: нормалізація ситуації в проблемних точках України, насамперед на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, може бути, з завтрашнього дня, якщо піти мінськими угодами і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, у середньостроковій перспективі Україна виграє", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що обговорював питання врегулювання з колишнім президентом України Петром Порошенком та нинішнім - Володимиром Зеленським.

"Я розумію, що обличчя хочуть зберегти і одні, і другі і так далі. Але треба розуміти, що Росія - це величезна країна. І вона дуже багато чим може допомогти Україні в плані відновлення Донбасу і так далі. Були такі пропозиції з боку Путіна. Він мене просив передати їх Порошенку. Я йому розповів, все розклав. Але я тоді вперше зрозумів однозначно, що українські політики, керівництво не самостійні. Тому що треба було приймати ці рішення і "степ бай степ", потихеньку рухатися. І вже до цього часу багато питань було б знято", - зазначив Лукашенко.