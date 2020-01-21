Путин предлагает избирать президента РФ не более чем на два срока

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент РФ зарегистрировал в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию

Президент России Владимир Путин предлагает в рамках конституционной реформы Российской Федерации избирать президента РФ не более чем на два срока. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Путин внес в Государственную думу законопроект о правках в конституцию. В законопроекте президент РФ предлагает изменить статью, которая позволяла одному и тому же человеку становиться президентом более двух раз с перерывом. Согласно законопроекту Путина, президентом может быть лишь гражданин России, который до этого не имел другого гражданства, и не более чем на два срока.

Кроме этого законопроектом предлагается внести такие изменения:

совершенствование регулирования отдельных вопросов организации публичной власти;

вынесение проекта закона о поправках в Конституцию на общероссийское голосование;

гарантию того, что МРОТ составит не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения;

регулярную индексацию пенсий;

формирование Государственного совета, статус которого будет определять отдельный федеральный закон;

назначение премьер-министра и членов правительства президентом после их утверждения Госдумой (главой кабмина и министрами могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие второго гражданства или вида на жительство);

президентом может стать гражданин России, достигший 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства;

запрет на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента более двух сроков;

назначение глав Конституционного и Высшего судов, а также их заместителей и судей Советом Федерации по представлению президента;

расширение полномочий Конституционного суда (КС по запросу президента проверяет конституционность законов до их подписания главой государства);

назначение генпрокурора и его заместителей, а также освобождение от должности Советом Федерации по представлению президента;

избрание депутатами Государственной думы граждан, достигших 21 года и не имеющих иностранного гражданства либо вида на жительство.

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесение ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После выступления Путина премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым премьером был назначен Михаил Мишустин.