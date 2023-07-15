Путін прагне зберегти "вагнерівців" як бойову силу, відокремлюючи від Пригожина, - ISW

Керівник Кремля в інтерв'ю російському агентству новин "КоммерсантЪ" від 13 липня підтвердив, що 29 червня він зустрівся з Пригожиним і 35 командирами "вагнерівців".

Путін стверджував, що він запропонував бойовикам цієї ПВК можливість служити під командуванням командира з позивним "Сєда", який командував "вагнерівцями" протягом останніх 16 місяців.

Експерти зазначають, що це ще раз підтвердило їхню попередню оцінку про те, що Кремль прагне зберегти ПВК "Вагнера" як "згуртовану бойову силу, відділивши його від Пригожина".

Також Путін стверджував, що багато командирів "вагнерівців" нібито "кивнули" у відповідь на його пропозицію, але Пригожин цього не бачив і заявив, що його найманці не погоджуються з рішенням.

"Путін, ймовірно, підкреслив різну реакцію Пригожина на те, щоб показати Пригожина як проблему, на відміну від лояльних командирів вагнерів", - йдеться у звіті.

Військовий злочинець і колишній російський офіцер Ігор Гіркін зазначив, що переказ Путіним зустрічі 29 липня зображує керівника Кремля таким, що поступився вимогам Пригожина, але остаточний результат тієї зустрічі незрозумілий.

Відповідаючи на пряме питання пропагандистів про майбутнє угруповання "Вагнера" як бойової одиниці, Путін продовжував підтримувати абсурдне представлення про те, що в РФ нібито немає приватних військових компаній (ЧВК).

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив 14 липня, що "вагнерівці" не беруть участі у військових операціях в Україні в якихось суттєвих допоміжних чи бойових ролях.

Аналітики ISW раніше зустрічали російські джерела, які підтверджували дані про те, що сили ПВК "Вагнера" вже не воюють в Україні.

Ключові висновки:

Уряд Білорусі та незалежні джерела підтвердили 14 липня, що інструктори ПВК "Вагнера", раніше дислоковані в Африці, прибули на полігони до Білорусі.

Звільнення колишнього російського командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова продовжує викликати різке невдоволення військовим командуванням та цивільним керівництвом РФ.

ЗСУ 14 липня продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту і, як повідомляється, досягли успіхів на деяких ділянках.

РФ 14 липня завдала ще однієї серії ударів безпілотників "Шахед" по території України.

Російська влада затримала колишнього офіцера ФСБ Михайла Полякова, який, як повідомляється, є адміністратором кількох популярних Телеграм-каналів, що висвітлюють внутрішню політику Кремля.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний визнав, що українські сили ведуть кампанію із перехоплення військових об'єктів на території РФ.

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове - Кремінна.

ЗСУ продовжували наземні атаки та, як повідомляється, просунулися навколо Бахмута.

Українські та російські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західного кордону Донецької області та східної частини Запорізької області та, як повідомляється, досягли обмежених успіхів.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просувалися у цьому напрямку.

РФ продовжує зусилля, ймовірно, спрямовані на утримання високопоставлених офіцерів на своїх посадах, не вимагаючи спеціальних винятків з пенсійного віку.

Російська окупаційна "влада" продовжує зусилля щодо зміцнення адміністративного контролю над окупованими територіями в Україні, маніпулюючи вимогами про проживання та примусово паспортизуючи населення на захоплених регіонах.

Бунт Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня. Його найманці 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону в РФ і рушили у бік Москви, кинувши Путіну виклик.

При цьому у Ростові жителі вітали найманців Пригожина. Сам керівник Кремля та його оточення втекли з Москви.

За американськими даними, заколот "Вагнера" викликав "тертя і плутанину" серед російського керівництва.

Після того, як Пригожин завершив свій бунт у РФ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер "вагнерівців" поїде до Білорусі.

У Білорусі зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців".