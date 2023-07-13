Заколот Пригожина викликав "тертя та плутанину" серед керівництва РФ, - генерал США

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Міллі зробив на борту військового літака під час свого візиту до Азії.

"На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (росіян, - ред.) тертя і плутанина", - сказав він.

При цьому Міллі припускає, що подібний заколот на території Росії може бути не останнім. На його думку, історія продовжиться.

"На дуже високих рівнях відбувається багато драми. Як усе це розгортатиметься пізніше? Я ще не впевнений. Я не думаю, що ми закінчили із цим", - наголосив генерал.

Як зазначив Міллі, поки залишається невідомим, як бунт "вагнерівців" вплине на перебіг подій на фронті в Україні.

Головний генерал США також припускає, що Пригожин "бігає туди-сюди" між Росією та Білоруссю, але Міллі відмовився сказати, де саме, на його думку, перебуває ватажок "вагнерівців".

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував влаштувати заколот у Росії. Його найманці вирушили на Москву, проте дістатися до неї так і не змогли.

Після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ватажок "вагнерівців" заявив, що розвертає свої війська, а сам нібито їде до Білорусі.

Наразі точно невідомо, де знаходиться Пригожин. Моніторингові групи фіксують, що його літак час від часу прилітає до Білорусі.

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