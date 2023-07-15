Путин стремится сохранить "вагнеровцев" как боевую силу, отделяя от Пригожина, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнера" как сплоченную боевую группировку после вооруженного восстания наемников в прошлом месяце, однако стремится отделить основателя компании Евгения Пригожина от ее руководства и сил.
Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Руководитель Кремля в интервью российскому новостному агентству "КоммерсантЪ" от 13 июля подтвердил, что 29 июня он встретился с Пригожиным и 35 командирами "вагнеровцев".
Путин утверждал, что он предложил боевикам этой ЧВК возможность служить под командованием командира с позывным "Седа", который командовал "вагнеровцами" в течение последних 16 месяцев.
Эксперты отмечают, что это еще раз подтвердило их предыдущую оценку о том, что Кремль стремится сохранить ЧВК "Вагнера" как "сплоченную боевую силу, отделив его от Пригожина".
Также Путин утверждал, что многие командиры "вагнеровцев" якобы "кивнули" в ответ на его предложение, но Пригожин этого не видел и заявил, что его наемники не согласны с решением.
"Путин, вероятно, подчеркнул разную реакцию Пригожина на то, чтобы представить Пригожина как проблему, в отличие от лояльных вагнеровских командиров", - говорится в отчете.
Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин отметил, что пересказ Путиным встречи 29 июля изображает руководителя Кремля уступившим требованиям Пригожина, но окончательный исход той встречи неясен.
Отвечая на прямой вопрос пропагандистов о будущем группировки "Вагнера" как боевой единицы, Путин продолжал поддерживать абсурдное представление о том, что в РФ будто бы не существует частных военных компаний (ЧВК).
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил 14 июля, что "вагнеровцы" не участвуют в военных операциях в Украине в каких-либо существенных вспомогательных или боевых ролях.
Аналитики ISW ранее встречали российские источники, подтверждавшие данные о том, что силы ЧВК "Вагнера" уже не воюют в Украине.
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж в конце июня. Его наемники 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону в РФ и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину вызов.
При этом в Ростове жители приветствовали наемников Пригожина. Сам руководитель Кремля и его окружение сбежали из Москвы.
По американским данным, мятеж "Вагнера" вызвал "трения и путаницу" среди российского руководства.
После того как Пригожин закончил свое бунт в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" уедет в Беларусь
В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев".
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